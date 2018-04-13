All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі

Морський сезон у Туреччині відкрито, і якщо ви досі вагаєтесь, який із її курортів обрати – то це однозначно Мармарис, один із найживописніших куточків цієї країни. Також незайвим буде озброїтися декількома порадами для максимально вдалого відпочинку. Однак, наголосимо: це стаття для тих, хто навіть у спеку та поблизу моря не може всидіти на місці, прагнучи активно проводити час.

Затишний, невеличкий та європейський Мармарис – мальовничий туристичний закуток колоритної країни на Близькому Сході. Тут ви зможете скупатися у надзвичайно чистому морі – і це найголовніше багатство Туреччини. А море у Мармарисі спокійне, без хвиль, що сприяє цілковитому релаксу. Врахуйте, що середня температура води в Мармарисі у травні +20°C, а у серпні +27°C, це на декілька градусів прохолодніше, ніж в Анталії, ще одному популярному курорті Туреччини.

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Також візьміть собі на замітку: якщо любите купатися пізно ввечері або вночі, це реально буде здійснити лише з міського пляжу Мармариса, який розташований в центрі міста. Щодо пляжів готелів чи ресторанів, то охоронці цих приватних територій можуть і не дозволити такого роду "нічні водні процедури". Забудьте і про можливість поплавати вночі у басейні вашого готелю – з 19:00 до 19:30 починається хлорування басейнів.

Мармарисом на велосипеді

Це – безпрограшний варіант вашого активного відпочинку в цьому невеличкому містечку. По-перше, для двоколісних тут рай на дорогах – на двох смугах облаштовані велодоріжки, межі яких вночі світяться. Дороги у Мармарисі, як у Європі, – рівні. Заблукати теж важко – на головній вулиці, що простяглася на все місто, розташувалося найцікавіше для відвідування:

це і Grand Bazzar – найбільший ринок Мармариса, де можна купити солодощі та сувеніри;

Увага! До кінця дня ціни помітно зменшуються, тому відкладіть шопінг на пізній вечір і сміливо торгуйтеся!

приємно вразить і різноманіття барів та кафешок , в яких наш турист – бажаний гість (щоправда, сервіс у гастрономічних закладах Мармариса все ж кульгає);

також обов'язково прогуляйтеся старим містом і його вузенькими вуличками , густонаселеними екзотичними тваринами та сонними котами – ці місцеві жителі здивують вас, гарантовано;





Затишні вулички Мармариса

У Мармарисі є навіть стара фортеця , яка зараз функціонує як музей: звідти ви можете споглядати прекрасну панораму на море і гори, що оточують провінцію;





Вигляд на черпичні дахи та Егейське море зі старої фортеці Мармариса. До речі, курорт дуже популярний серед власників яхт

знаменита Bar Street (Вулиця барів) – назва промовиста, тому обійдемося без пояснень;

у пошуках турецького колориту (адже його у туристичному місті, на жаль, майже не відчувається) забредіть у вулиці, віддалені від центру: тут можна натрапити на старі мечеті і будинки мармарисців.





Одна із найгарніших мечетей міста та одна із найвужчих його вуличок

Середня ціна за прокат велосипеда– 10 турецьких лір (приблизно 3$) з людини за 3 години поїздки.



Тож беріть ровер в оренду і педалюйте Мармарисом! Лише не забувайте про головний убір і прикриті плечі. Сонце там нещадне

Морські екскурсії: варто чи ні

Тут головне – знайти адекватний варіант за адекватну ціну.

Порада: не варто "хапатися" за пропозиції від ваших туроператорів. Практика доводить: у них і дорожче, і банальніше.

Пройдіться базаром і знайдіть дешевше, як-то кажуть, бо у цьому випадку – сенс таки є.

Знову ж таки – на головній вулиці і на "готельній" набережній Мармариса десятки місцевих гідів пропонують свої послуги, які включають подорожі на яхтах Егейським та Середземним морями, екскурсії до прилеглих островів, купання з дельфінами і так далі – вибір величезний, на ваш смак і розсуд, ціни – особливо не різняться (торгуйтеся, торгуйтеся і ще раз торгуйтеся), якість – то суб'єктивна оцінка кожного.

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Але провести день на яхті у відкритому морі – дуже гарна ідея, бо тоді ви маєте нагоду зануритися у бірюзову воду дзеркальної чистоти!



Ось, до прикладу, один із "причалів" такого туру на яхті

Памуккале: щоб "туристична мекка" не стала туристичним "пеклом"

У пекло цю поїздку може перетворити спека, її кілометраж і… знову ж таки – ваш туроператор.

Почнемо з пояснень останнього: гіди турфірми, в якої ви (потенційно) і купили свою путівку в Мармарис, пропонують автобусні поїздки у Памуккале – найвідоміший курорт Туреччини, за, м'яко кажучи, завищеними цінами. До того ж, у подорож входить декілька зупинок до Памуккале і після нього. Ці зупинки насправді абсолютно безглуздо крадуть ваш час та гроші.

Тому не поскупіться і візьміть у когось із місцевих гідів тур у Памуккале, в який входить лише дві зупинки на шляху до історичної пам'ятки Туреччини. Такі мандрівки коштують на 10$ дорожче стандартних.

Про зупинки: перша з них – це ювелірна фабрика, де вам запропонують купити прикраси із султаніту – місцевої "знаменитості" серед коштовного каміння. Мінерал і справді цікавий, але ціни на нього відповідно "кусаються" – від тисячі гривень за срібний перстень з невеликим каменем.

Другий привал, який вам влаштують уже по дорозі в Мармарис, – текстильна фабрика Varol. Туреччина знаменита своїми текстильними виробами, отже тут, за бажанням, ви зможете прикупити якісні товари за відносно помірними цінами.

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Памуккале або "Бавовняний замок" – розташований за 3,5 години їзди від Мармариса (це на екскурсійному автобусі). Наголосимо, саме з Мармариса ваш маршрут буде найкоротшим, до прикладу з тої ж Анталії ви добиратиметесь близько 8 годин в один бік. Оплативши тур, ви оплачуєте і вхідний білет на територію Памуккале.



Памуккале у день відвідують декілька тисяч туристів. Не дивно, адже цю місцину називають "восьмим дивом світу"

"Білосніжний замок"

Він засліпить вас буквально із перших секунд перебування там. Білосніжні скелі, що розпалися на травертинові тераси із геотермальною водою, щороку переживають нашестя сотні тисяч туристів з усього світу. Ходити по скам'янілих травертинах можна лише босоніж, дозволено також купатися у басейнах із блакитною водою. Дозволено, але з естетичної та навіть моральної точки зору – не рекомендовано. Білизна Памуккале наразі підтримується штучно: поруч із білими травертинами "завмерли" і помітно потьмянілі вапняні відкладення, а все через те, що туристи, у буквальному сенсі, виносять характерне білосніжне забарвлення Памуккале та зневоднюють його басейни.



Білосніжні стіни дивовожного "Бавовняного замку"

Цілком імовірно, що вже у найближчі роки вхід до травертина закриють для туристів, тому не полініться відвідати Памуккале, не насмітивши і не нашкодивши йому.

На території Ієраполісу, античного міста (сучасна назва Памуккале) також можна побачити руїни древніх споруд: некрополя, амфітеатру, храму Аполлона. А ще – скупатися у басейні Клеопатри із мінеральною водою, що має молодильну і лікувальну дії.

Таким чином, мандрівка до Памуккале, хоч і може бути дещо виснажливою, але принесе користь від водних процедур, неймовірні емоції від споглядання заворожливої краси старовинного міста та безліч яскравих світлин на згадку.



Античний амфітеатр на території Ієраполісу. На його сцені досі проводять музичні перформанси

Звісно ж, ми не можемо стверджувати, що згадали у цій публікації всі можливі варіанти активного відпочинку у Мармарисі. Тут лише перевірене на власній шкурі, тому цей список можна продовжувати і доповнювати, чому ми будемо дуже раді! Діліться власним досвідом та пропонуйте свої ідеї у коментарях.

Редакція сайту "24" бажає вдалого відпочинку та насиченого літа!