Морський котик задрімав у човні українських полярників: кумедні фото

Морський котик задрімав у човні біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки у своєму Twitter-акаунті.

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"Cвіт облетіло відео, як в Антарктиді пінгвін застрибує в човен австралійських дослідників. Але й у човні наших полярників гостювало морське слоненя", – зазначили у дописі.

Учасник української антарктичної експедиції Юрій Отруба поділився світлинами, де видно, що морський котик вирішив погрітися у човні і заснув.