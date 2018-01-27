Морський котик задрімав у човні українських полярників: кумедні фото
18:53, сьогодні 2712 Читать новость на русском
Морський котик задрімав у човні біля української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки у своєму Twitter-акаунті.
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"Cвіт облетіло відео, як в Антарктиді пінгвін застрибує в човен австралійських дослідників. Але й у човні наших полярників гостювало морське слоненя", – зазначили у дописі.
Учасник української антарктичної експедиції Юрій Отруба поділився світлинами, де видно, що морський котик вирішив погрітися у човні і заснув.
Джерело: 24 Канал
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