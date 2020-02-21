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      Гаазький арбітраж визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ щодо Азовського моря

      - Читать новость на русском
      Вадим Пристайко / Фото 24 каналу

      Арбітражний трибунал ООН в Гаазі визнав, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії щодо порушень останньої в Азовському морі та в Керченській протоці.

      Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко на своїй твіттер-сторінці.

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      Справа по морському праву рухається далі! Гаазький арбітражний суд підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду позову України щодо Азовського моря та Керченської протоки, а також щодо експропріації наших природних ресурсів,
      – наголосив міністр.

      За його словами, справа стосується незаконного будівництва Росією Керченського мосту між Азовським та Чорним морями та переслідування судноплавства на Азові. Зокрема, РФ незаконно зупиняє судна, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянська.

       

       

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Вадим Пристайко МЗС України Кримський міст Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Гаазький трибунал Новини України Новини політики
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