Гаазький арбітраж визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ щодо Азовського моря

Арбітражний трибунал ООН в Гаазі визнав, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії щодо порушень останньої в Азовському морі та в Керченській протоці.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко на своїй твіттер-сторінці.

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Справа по морському праву рухається далі! Гаазький арбітражний суд підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду позову України щодо Азовського моря та Керченської протоки, а також щодо експропріації наших природних ресурсів,

– наголосив міністр.

За його словами, справа стосується незаконного будівництва Росією Керченського мосту між Азовським та Чорним морями та переслідування судноплавства на Азові. Зокрема, РФ незаконно зупиняє судна, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянська.