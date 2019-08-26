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      Морського піхотинця вбили пострілом у голову на Одещині

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      Автомат Калашнікова
      Автомат Калашнікова / warhead

      В одній з військових частин Одещини морпіха-строковика застрелили з автомата Калашнікова. Слідчі підозрюють у вбивстві його товариша по службі.

      Вбивство військовослужбовця сталось у пункті постійної дислокації 35 окремої бригади морської піхоти, передає "Думская" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. 

      До теми: Жахлива смерть військового на Львівщині: його ненароком застрелив інший солдат

      Вранці, 25 серпня, один з матросів, перебуваючи в добовому наряді, вистрілив у свого товариша по службі. Останній помер на місці від поранення голови. Обидва військових на момент сутички були тверезі. 

      Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Правоохоронці встановлюють мотиви та обставини злочину. Винному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. 

      У військово-морських силах України підтвердили факт трагічної загибелі військовослужбовця та наголосили, що у військовій частині наразі триває службова перевірка. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Вбивство Жертви Новини Одеси Кримінал Кримінальні новини Збройні сили України
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