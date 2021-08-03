У сінгапурській лікарні помер моряк з Одеси: переніс важку хворобу

У лікарні в Сінгапурі 1 серпня помер український моряк з Одеси. Лікарі перед цим діагностували в нього коронавірус.

Померлому було 34 роки. Він помер від ускладнень хвороби.

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Який був перебіг хвороби

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що перші симптоми хвороби в моряка з’явилися 25 липня. Тоді в нього сильно піднялася температура та з’явився кашель.

29 липня судно, де перебував чоловік, прибуло до порту Сінгапуру. Через два дні в пацієнта вже помітили ускладнення дихання.

Зняли з судна запізно

1 серпня чоловіка зняли з корабля та доставили в лікарню. Там зробили тест на коронавірус, який показав позитивний результат. Проте вже було надто пізно та він помер.

Одесит захворів на судні CMA CGM Sordonne. Воно ходить під прапором Франції та має номер IMO 9839210.