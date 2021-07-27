Моряк з Одеси помер на судні біля берегів Єгипту: що про нього відомо

На судні біля берегів Єгипту помер український моряк. Чоловік народився у 1956 році в Очакові. Причиної смерті став інсульт.

Моряк з Одеси помер на судні

Як пояснив морський юрист Микола Гольбін, трагедія трапилась на борту одного з судів компанії Blumenthal. Судно THORN1 зламалося в Аденській затоці поблизу Джибуті.

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Екіпаж корабля залишився без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Температура повітря становила 38 градусів. Заручниками у судні серед моря стали 11 українців, один із них, на жаль, помер. Слідів насильницької смерті на тілі моряка не виявлено.

Попередньо, причина смерті – природна,

– заявив юрист Гольбін.

Він наголосив, що трагедія сталась, коли судно перебувало у територіальних водах Єгипту. У Міністерстві закордонних справ підтвердили факт загибелі українця.

Що відомо про загиблого

Чоловік народився у 1956 році у селищі Очаків.

На судні він працював інженером електриком.

Моряк не витримав спеки й помер від інсульту, так і не дочекавшись на медичну допомогу.

МЗС України розв'язує питання його репатріації.

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Українські моряки опинились в пастці: що відомо

15 липня стало відомо про те, що аварійне судно THORN1 зламалося біля берегів Африки. Корабель прямував з Туреччини в Індію для утилізації. На борту перебувало 11 осіб екіпажу, з них – 10 громадян України. Під час проходження через Аденську затоку у судна закінчилося паливо і вийшла з ладу система життєзабезпечення в 38-градусну спеку.

Судно кілька днів дрейфувало. Згодом рятувальні служби порту Джібуті відбуксирували його до берега, де воно стало на якір. На берег змогли зійти лише 2 члени екіпажу.