Моряк з Одеси безслідно зник з корабля, а судно просто продовжило рух

Одеський моряк Владислав Маслов зник з борта корабля вже через тиждень після початку дії контракту. 18 листопада він вийшов на борт судна Thalassa Patris у Сінгапурі, а вже 23 числа безслідно зник.

Потрібна допомога у пошуку зниклого моряка з Одеси, мого брата Маслова Владислава, повідомила його сестра Євгенія Савічева.

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О 4 ранку суботи, 23 листопада, судно перебувало у районі Шрі-Ланки, а вже о 10 годині компанія-власник корабля повідомила, що його не можуть знайти на кораблі,

– розповіла сестра моряка.

За її словами, після новини про зникнення 24-річного моряка нормальні пошуки так і не велися, судно продовжило свій шлях і ані компанія, ані капітан не вжили жодних дій для організації рятувально-пошукової операції.

"Сам капітан повідомив дружині про зникнення тільки на третій день. Зараз батьки власними силами оголосили його офіційно в розшук, задіяли Інтерпол, вийшли на посольство Сінгапуру, главу порту Коломбо. У цей же час намагаються звернутися до МЗС України", – повідомила Євгенія Савічева.