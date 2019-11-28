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      Моряк з Одеси безслідно зник з корабля, а судно просто продовжило рух

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      З борту судна Thalassa Patris безслідно зник моряк з Одеси / od.suspilne.media

      Одеський моряк Владислав Маслов зник з борта корабля вже через тиждень після початку дії контракту. 18 листопада він вийшов на борт судна Thalassa Patris у Сінгапурі, а вже 23 числа безслідно зник.

      Потрібна допомога у пошуку зниклого моряка з Одеси, мого брата Маслова Владислава, повідомила його сестра Євгенія Савічева.

      До слова: В Україну повернулися моряки з судна, яке у липні затонуло біля Мавританії

      О 4 ранку суботи, 23 листопада, судно перебувало у районі Шрі-Ланки, а вже о 10 годині компанія-власник корабля повідомила, що його не можуть знайти на кораблі,
      – розповіла сестра моряка.

      За її словами, після новини про зникнення 24-річного моряка нормальні пошуки так і не велися, судно продовжило свій шлях і ані компанія, ані капітан не вжили жодних дій для організації рятувально-пошукової операції.

      "Сам капітан повідомив дружині про зникнення тільки на третій день. Зараз батьки власними силами оголосили його офіційно в розшук, задіяли Інтерпол, вийшли на посольство Сінгапуру, главу порту Коломбо. У цей же час намагаються звернутися до МЗС України", – повідомила Євгенія Савічева.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Друзья, прошу распространить информацию!️️️ Нужна помощь в поиске пропавшего моряка из Одессы, моего брата. Маслов Владислав Сергеевич 28.05.1995 г.р., 18 ноября 2019 года вышел на борт судна THALASSA PATRIS (Container Ship) в Сингапуре, порт следования SUEZ CANAL. В рейс вышел в должности второго помощника капитана. Пропал 23 ноября в 4 часа утра (GMT+8) , судно находилось в районе Шри-Ланки. 23 ноября около 10 утра (GMT+2) по Киеву компания сообщила, что его не могут найти на судне. Перестал читать сообщения 22 ноября в 16:58 (GMT+2). После новости о пропаже поиски толком не велись, судно продолжило свой путь. Ни компания, ни капитан не предпринимают никаких действий для организации спасательно-поисковой операций. Сам капитан сообщил жене о пропаже только на третий день. На данный момент родители своими силами объявили его официально в розыск, задействовали интерпол, вышли на посольство Сингапура, главу порта Коломбо, в тоже время оставили заявление в МЗС. Все, кто сталкивались с подобными ситуациями, либо владеете информацией к кому можно обратиться прошу сообщить!!! Контакты: Маслов Сергей +38063 229 31 42 ( отец ) Бабошина Алена ( жена ) +380634399636

      Допис, поширений Евгения (@savischeva.e)

       

      Соцмережі порвало відео, де Путіна тролять викраденими з українських кораблів унітазами
      27 листопада
      1102
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Водний транспорт Сінгапур Новини Одеси
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