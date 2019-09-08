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      Моряки повернулися, але Росія досі не виконала рішення трибуналу з морського права

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      Росія не виконала рішення Трибуналу
      Росія не виконала рішення Трибуналу / Ілюстративне фото ("Європейська правда")

      Не можна однозначно стверджувати що Росія виконала вимоги Міжнародного трибуналу з морського права, хоча полонені моряки і повернулися в Україну.

      Таку думку 24 каналу висловив професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Одеська юридична академія" Тимур Короткий.

      Читайте також: Обмін полоненими із Росією відбувся – причини, ціна та наслідки

      Чому можна стверджувати, що Росія не виконала рішення Трибуналу

      Перше: обов'язковість для РФ Наказу Міжнародного трибуналу з морського права по Справі "Про затримання трьох українських військово-морських кораблів (Україна проти Російської Федерації), тимчасові заходи.

      Попри відмову РФ від визнання юрисдикції Трибуналу по даній справі та, як наслідок, невизнання РФ наказу, це порушення РФ міжнародно-правових зобов'язань, прийнятих РФ при приєднанні до Конвенції з морського права 1982 року,
      – зазначив фахівець.

      І додав: "Тобто юрисдикція Трибуналу і його наказ щодо повернення українських військових кораблів і військових моряків для РФ безумовно обов'язкові".

      Усі новини про обмін полоненими 7 вересня – читайте на 24 каналі.

      Друге: РФ не виконала наказ Трибуналу щодо повернення українських військових кораблів і військових моряків саме як рішення Трибуналу:

      ► Не виконала його в строк.
      ► Не виконала по суті.
      ► Не виконала в частині повернення Україні захоплених кораблів.

      До теми: Готують кораблі: адвокат розповів, що ще Росія може повернути Україні

      Третє: повернення українських військових моряків у результаті обміну не є за формою і по суті виконанням наказу Трибуналу.

      З точки зору утримання Росією моряків можна сказати, що питання вичерпане. Наказ не виконано, але моряки повернуті в результаті іншої процедури. Це очікуваний розвиток ситуації,
      – наголосив Короткий.

      Отже, наказ Трибуналу формально не виконаний по звільненню військових моряків і зовсім не виконаний щодо повернення військових кораблів. "Наказ з юридичної точки зору не виконано", – підсумував Тимур Короткий.

      Моряки
      Росія повернула усіх моряків, але за рішенням Трибуналу / Інфографіка 24 каналу

      Як українські моряки потрапили в російський полон

      25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу". Росії вдалося полонити 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Наприкінці травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права визнав українських солдатів саме військовополоненими та зобов'язав Росію негайно повернути їх на Батьківщину. Росія це проігнорувала.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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