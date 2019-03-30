Моряки України та Франції провели унікальну спільну операцію

Українські військові ЗСУ спільно з військовими моряками французького тральщика Capricorne провели пошук, ідентифікацію та знищення підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

Унікальність операції полягала в тому, що її вперше провели на ділянці Чорного моря, яка прилягає до акваторії порту "Південний" і з часів Другої світової війни є забороненою для цивільного судноплавства.

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Начальник пошуково-рятувальної служби Військово-Морських Сил ЗСУ Олексій Нестеров наголосив, що це був перший подібний досвід роботи з французькими колегами.

До цього часу ми вже знешкоджували вибухонебезпечні предмети часів різних світових війн, які знаходили в морі поблизу берегів Криму та у водах річки Дунай. Але особливість проведення пошукових дій в ході цієї операції полягала насамперед у надсучасному обладнанні, яке знаходиться на озброєнні кораблів НАТО,

– зазначив Нестеров.

Він також додав, що завдяки потужному вбудованому в корпус корабля сонару, попри перешкоди та погану видимість все ж вдалося швидко просканувати дно та виявити підозрілі предмети.

Зазначається, що пошук, ідентифікація та знищення вибухонебезпечних предметів у Чорному морі поблизу українського узбережжя буде продовжуватися і надалі. До майбутніх операцій планують залучити значно більше сил та ресурсів як ВМС ЗСУ, так і флотів країн-партнерів у військово-морському співробітництві.