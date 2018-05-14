Моряки затриманого "Норду" перебувають у посольстві Росії

Міністр закордонних справ Росії Григорій Карасін розповів, що члени заарештованого кримського судна "Норд" перебувають у російському посольстві у Києві.

Про це повідомляє ТАСС.

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Зараз члени екіпажу судна перебувають на території російського посольства у Києві,

– сказав Карасін.

Крім цього, він додав, що Росія очікує від "української влади справедливих рішень, щоб моряки "Норду" змогли якомога швидше повернутися до себе на батьківщину".

Нагадаємо, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено низку справ. Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.



6 квітня, херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбаненку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу. А 10 квітня чоловіка відпустили з СІЗО.