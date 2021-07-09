"Нацкорпус" палив фаєри: підстреленого Мошенського повезли на лікування в Ізраїль – відео

Біля лікарні швидкої допомоги в Харкові посеред ночі все освітилося червоним кольором. Це були фаєри членів організації "Нацкорпус". Націоналісти таким чином проводжали свого колегу Артема Мошенського на лікування в Ізраїль.

Сигнальні вогні запалили приблизно о 3:40 годині 9 липня. Їх тримали в руках люди, які стояли по обидві сторони дороги.

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"Разом і до кінця"

При цьому націоналісти кричали російською мовою "Ти не один, ми всі сім'я", також багато разів повторили "разом і до кінця". Окрім цього, вони плескали в ритм, як це зазвичай роблять футбольні фанати.

Це відбувалося неподалік від 4 лікарні швидкої допомоги. Сигнальні вогні запалили в момент, коли дорогою проїжджала швидка допомога.

На відео видно, що на узбіччі стояли кілька десятків людей. Тримали високо підняті руки з фаєрами більшість із них.

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