"Нацкорпус" палив фаєри: підстреленого Мошенського повезли на лікування в Ізраїль – відео
Джерело:телграм-канал ХС
Біля лікарні швидкої допомоги в Харкові посеред ночі все освітилося червоним кольором. Це були фаєри членів організації "Нацкорпус". Націоналісти таким чином проводжали свого колегу Артема Мошенського на лікування в Ізраїль.
Сигнальні вогні запалили приблизно о 3:40 годині 9 липня. Їх тримали в руках люди, які стояли по обидві сторони дороги.
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"Разом і до кінця"
При цьому націоналісти кричали російською мовою "Ти не один, ми всі сім'я", також багато разів повторили "разом і до кінця". Окрім цього, вони плескали в ритм, як це зазвичай роблять футбольні фанати.
Це відбувалося неподалік від 4 лікарні швидкої допомоги. Сигнальні вогні запалили в момент, коли дорогою проїжджала швидка допомога.
На відео видно, що на узбіччі стояли кілька десятків людей. Тримали високо підняті руки з фаєрами більшість із них.
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Що відомо про замах на Мошенського
- 30 червня о 10 годині ранку у Харкові підстрелили чоловіка.
- Згодом стало відомом, що потерпілий – член "Нацкорпусу" Артем Мошенський.
- Мошенський був добровольцем і воював на сході в підрозділі МВС.
- До приїзду швидкої потерпілий був у свідомості.
- Про це розповів чоловік, який був там.
- Куля потрапила йому в шию та пробила хребет.
- Поліція відкрила кримінальну справу за фактом замаху на умисне вбивство.
- Згодом затримали соратника депутата Киви Олега Ширяєва
- ЗМІ повідомляли, що це пов'язано із замахом.
- Однак підозру йому оголосили за іншими статтями.