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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Мосійчук лише бере удар з юридичної точки зору, – активіст про позов проти Супрун

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      Суд Києва вже три дні розглядає апеляцію Мін'юста щодо заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. І поки у мережі невпинно збільшується кількість теорій та припущень хто насправді стоїть за відстороненням реформаторки МОЗ, справа оброзстає новими подробицями.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова фонду "100% життя" Дмитро Шерембей.

      Читайте також: Супрун попри заборону приїхала в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ

      Він заявив, що у справі Уляни Супрун замішані інтереси багатьох людей, адже МОЗ – фантастична територія ресурсів. Раніше в Україні існували групи, які за допомогою корупції керували цими ресурсами, зокрема займалися закупівлею медобладнання чи ліків.

      Ці групи лише за один рік тіньовими платежами виносили з системи Міністерства охорони здоров'я орієнтовно від 40 до 60 мільярдів гривень. Але Уляні Супрун вдалося зруйнувати корумповану систему МОЗ. А тепер ті, хто годувалися у такий спосіб останні 20 років, будуть викладати великі гроші, аби повернути все назад,
      – пояснив Дмитро Шерембей.

      У цій ситуації, на його думку, Мосійчук лише бере удар з юридичної точки зору, а насправді за цим стоїть велика група впливових корупціонерів. Також він нагадав, що "Радикальна партія Олега Ляшка" раніше вже намагалася підкупити Супрун, запропонувавши їй та її помічникам квартиру.

      Як відбувалося відсторонення Уляни Супрун
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      Теги: Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Ігор Мосійчук Корупція Хабар Гроші Судді
      Джерело: 24 Канал
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