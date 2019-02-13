Мосійчук лише бере удар з юридичної точки зору, – активіст про позов проти Супрун

Суд Києва вже три дні розглядає апеляцію Мін'юста щодо заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. І поки у мережі невпинно збільшується кількість теорій та припущень хто насправді стоїть за відстороненням реформаторки МОЗ, справа оброзстає новими подробицями.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова фонду "100% життя" Дмитро Шерембей.

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Він заявив, що у справі Уляни Супрун замішані інтереси багатьох людей, адже МОЗ – фантастична територія ресурсів. Раніше в Україні існували групи, які за допомогою корупції керували цими ресурсами, зокрема займалися закупівлею медобладнання чи ліків.

Ці групи лише за один рік тіньовими платежами виносили з системи Міністерства охорони здоров'я орієнтовно від 40 до 60 мільярдів гривень. Але Уляні Супрун вдалося зруйнувати корумповану систему МОЗ. А тепер ті, хто годувалися у такий спосіб останні 20 років, будуть викладати великі гроші, аби повернути все назад,

– пояснив Дмитро Шерембей.

У цій ситуації, на його думку, Мосійчук лише бере удар з юридичної точки зору, а насправді за цим стоїть велика група впливових корупціонерів. Також він нагадав, що "Радикальна партія Олега Ляшка" раніше вже намагалася підкупити Супрун, запропонувавши їй та її помічникам квартиру.