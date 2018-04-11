Москаль здивував умовою, за якої Росія б не напала на Крим

Російська Федерація і зокрема, президент Володимир Путін не змогли би окупувати півострів Крим, якщо б кримські татари були об'єднаними.

Про це заявив губернатор Закарпатської області, колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль під час чату на "Главреді".

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Чиновник нагадав, що Путін переміг на президентських виборах у Росії, отримавши 76% голосів, але в Криму його підтримка становила 92%.

І не варто говорити, що на цих виборах не голосували кримські татари, українці і т. д., і все це – результат фальсифікацій. Давайте трішки спустимося з небес на землю. Всі голосували. Такий результат – 92% – навіть за умови великих фальсифікацій натягнути просто, неможливо. Значить, щось не те ми робили раніше, – вважає Москаль.

За його словами, коли він працював на півострові то "криком кричав, що кримські татари розколюють ситуацію, тому що серед них було чимало прихильників такої партії як "Хізб ут-Тахрір", яка в РФ вважається терористичною".

"Тоді я бив у всі дзвони, щоб цю партію заборонили. Адже Європейський суд з прав людини, коли Німеччина відмовилася реєструвати "Хі бут-Тахрір" на своїй території, визнав-таки цю партію терористичною і став на бік Німеччини. Для України тоді були всі можливості заборонити цю партію. Однак Україна стала на бік кримських татар, які стали стабільної єдиною силою, якби ФСБ не розколола їх цією партією" – наголосив очільник Закарпаття.

Москаль переконаний, що Росія зі своїми "зеленими чоловічками" не напала б на Крим, якщо б кримські татари були єдиними.

"Тоді і ніякої окупації не було б, впевнений на 100%. А тепер Росія пачками заарештовує кримських татар, і майже всі вони є прихильниками партії "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною організацією. Тобто ФСБ придумала дуже вдалу операцію. З одного боку, розколола кримських татар, з іншого – пачками їх заарештовує і відправляє в Лефортово і слідчі ізолятори", – розповів Москаль.

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Губернатор зазначив, що "Хізб ут-Тахрір" – це політичне крило ІДІЛ. Він наголосив, що навіть звертався до Ющенка за часів його президентства і просив, аби доповісти про прихильників тої партії.

Також, на його думку, Україна втратила Крим, тому що влада сподівалася на єдність кримських татар, вважаючи їх запорукою стабільності, яка не дозволить нікому захопити Крим – а ті були розколоті російськими спецслужбами, ФСБ: "І так російські спецслужби вбили двох зайців". І Крим забрали, і прихильників "Хізб ут-Тахрір" тепер пачками забирають з Криму як прихильників терористичної організації, хоча, по суті, саме вони стали "троянським конем" російського плану по захопленню Криму".

"Однак у Криму зараз так само багато проблем, як було в часи України: таке ж зубожіння, розруха, така ж нестабільність російського рубля. Рейтинг Путіна тримається ні в економіці, ні на духовності, а на його образі "спасителя", "збирача земель руських", який вбереже від "бандерівців", "Правого сектора"... Той відсоток голосів за Путіна – це не голоси за нього як за менеджера, економіста, людини, яка має великі навички державного управління територією... Як тільки Путін відступиться від Криму, його рейтинг розсиплеться в пух і прах. Тому на сьогоднішній день я не бачу передумов для того, щоб він зняв "свій чобіт" з території Криму і Донбасу", – підсумував Москаль.