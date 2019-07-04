Москаль зреагував на законопроект про дематюкацію: Є такі люди, що не розуміють людської мови

Екс-очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, який полюбляє гостре слівце, переконаний, що законопроект Ольги Богомолець про дематюкацію має виключно передвиборні цілі. Його навіть не розгляне Верховна Рада.

При цьому Москаль вважає вживання нецензурної лайки подекуди ефективнішим методом досягнення результату.

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Є такі люди, які не розуміють людської мови. Сказав їхньою мовою – один одного зрозуміли. І все пішло і налагодилося,

– сказав екс-голова Закарпаття виданню InfoResist

"Ну невже немає в суспільстві сьогодні більшої проблеми, ніж займатися цими дурницями?! Ще й знаючи, що цей парламент не розглядатиме цей законопроект. Це називається, як у радянські часи: відволікання народу від соціальних проблем", – переконаний Москаль.

Він також нагадав, що питання щодо вживання нецензурної лайки вже давно врегульоване українським законодавством. За матюки у громадських місцях повинні штрафувати, хоча цього майже не відбувається.

Москаль зізнався, що і його жодного разу не штрафували, хоч він не раз матюкався у своїх публічних виступах та коментарях.

А весь парламент не заслуговує нецензурної лайки? Його робота як оцінюється громадянами України? Тільки в нецензурній формі,

– додав колишній голова Закарпатської ОДА.

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Дивіться відеодобірку 18+ з нецензурною лайкою Геннадія Москаля:

Що передбачає законопроект про дематюкацію?

Офіційна назва документа – "Про протидію лихослів'ю" і зареєструвала його нардеп Ольга Богомолець. Законопроект передбачає штрафи за матюки у ЗМІ, за лайку публічних осіб у публічному просторі. Зокрема, у ЗМІ не можна буде в матюках навіть замінювати одну літеру зірочкою.

Якщо Рада схвалить цей закон, Кабмін повинен буде протягом 6 місяців затвердити перелік слів та виразів, що містять лихослів'я (нецензурну лайку).

Які штрафи загрожуватимуть за матюки?

Штрафи для ЗМІ – від 680 до 1275 гривень, або від 40 до 60 годин громадських робіт, або від 1 до 2 місяців виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт до 15 діб. Це, якщо нецензурна лайка звучатиме під час трансляції у ЗМІ або в аудіовізуальній інформації в інтернеті та під час публічних виступів.

Штрафи для публічних фізосіб – від 1275 до 1700 гривень, або від 40 до 60 годин громадських робіт, або від 1 до 2 місяців виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт до 15 діб.

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Гроші від штрафів надходитимуть до держбюджету. Їх скеровуватимуть на розвиток українських культури та мови.

Дивіться відео 18+, як матюкаються українські політики: