11:50
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Москалькова прибула до Києва: у Денісової поділилися очікуваннями

497 Читать новость на русском
Москалькова прибула до Києва, а Денісова перебуває у Росії
Москалькова прибула до Києва, а Денісова перебуває у Росії / Соцмережі

Уранці 26 червня упоноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова потягом прибула до Києва, де вона планує відвідати в СІЗО Києва кримського дезертира Максима Одинцова.

Як розповіла радниця Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олена Мячина у коментарі "Громадському", хоча той і є громадянином України, але Москалькова подала його у список на відвідування та поки що заявила лише про намір його відвідати.

Читайте також: Омбудсвумен Денісова заявила, що Москалькова, ймовірно, вже приїхала до Києва

"Чи можуть Москалькову не пустити в СІЗО до Одинцова? Таке може бути, оскільки для її відвідин повинна бути синхронність. Вони (російська сторона – 24 канал) самі запропонували синхронність дій (одночасних візитів двох уповноважених – 24 канал), і ми цього дотримуємося. Пустять нас — тоді пустять їх", – зауважила вона.

Крім того, Мячина додала, що українська омбудсвумен Людмила Денісова перебуватиме в Росії, допоки її не допустять до українських політв'язнів.

Нагадаємо, напередодні Людмила Денісова відправила лист до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з двома планами щодо відвідання громадян України та Росії, які тримаються у виправних установах обох країн.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія заручники
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
сьогодні, 08:38 Після Іловайська найважчим було сказати мамі, що я іду на війну: історія добровольця
Євгенія Мазур 715
Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
25 червня, 23:35 Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Іван Вербицький 763
Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
25 червня, 23:00 Султанизация Эрдогана: по какой схеме президенту Турции обеспечили комфортную победу
Іван Яковина 412
Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
25 червня, 22:00 Символ сопротивления: Сенцов стал угрозой для российского мифа о Крыме
Блог Соцмережі 1704
Перейменування областей: кому і як міняти документи
25 червня, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 2218
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук