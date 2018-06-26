Москалькова прибула до Києва: у Денісової поділилися очікуваннями

Уранці 26 червня упоноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова потягом прибула до Києва, де вона планує відвідати в СІЗО Києва кримського дезертира Максима Одинцова.

Як розповіла радниця Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олена Мячина у коментарі "Громадському", хоча той і є громадянином України, але Москалькова подала його у список на відвідування та поки що заявила лише про намір його відвідати.

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"Чи можуть Москалькову не пустити в СІЗО до Одинцова? Таке може бути, оскільки для її відвідин повинна бути синхронність. Вони (російська сторона – 24 канал) самі запропонували синхронність дій (одночасних візитів двох уповноважених – 24 канал), і ми цього дотримуємося. Пустять нас — тоді пустять їх", – зауважила вона.

Крім того, Мячина додала, що українська омбудсвумен Людмила Денісова перебуватиме в Росії, допоки її не допустять до українських політв'язнів.

Нагадаємо, напередодні Людмила Денісова відправила лист до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з двома планами щодо відвідання громадян України та Росії, які тримаються у виправних установах обох країн.