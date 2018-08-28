Москалькова запропонувала обмін затриманими моряками

Російська сторона анонсувала, що готова обміняти затриманих українських моряків на екіпаж судна "Норд".

Про це заявила російська омбудвуменка Тетяна Москалькова.

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Вона навіть наголосила, що пропонує зробити це "якомога швидше".

Лист з такою пропозицією, за даними уповноваженої з прав людини в Росії, начебто передали її українській колезі – Людмилі Денисовій. Своєю чергою Денисова цю заяву коментувати відмовилась. Однак, ще в липні український омбудсмен неодноразово підіймала аналогічне питання.



Нагадаємо, обидва екіпажі затримали в спірних водах. Кримських моряків – українські прикордонники в Азовському морі, а українських – окупаційна влада, що діє на півострові, в Чорному. Кожен з екіпажів звинуватили в порушенні кордонів іншої держави.

Український екіпаж засудили та утримують в Криму. А от росіяни фактично вільно пересуваються без арешту, вони змогли зустрітися з російським омбудсменом Москальковою, коли та була в Києві.