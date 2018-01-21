Московські ціни, та низькі зарплати: як виживають люди в анексованому Криму

Цього тижня депутати ухвали закон про реінтеграцію Донбасу. Тож відтепер: Росія – агресор, АТО замінили терміном "збройна відсіч", а тимчасово непідконтрольні території назвали "окупованими". До останнього точилися суперечки, що згадувати у документі про Крим. Таки згадали. І дата початку окупації українських території – 20 лютого, коли почали захоплювати півострів.

З кожним роком підстав для радощів у жителів анексованого Криму все менше. Переслідування, затримання, несправедливі вироки. Під арештом зараз понад шість десятків людей. Щоб захищатися від утисків окупантів, татари об'єдналися у "Кримську солідарність".

Координаторка громадської організації "Крим SOS" Таміла Ташева на батьківщині не була кілька років. Для правозахисниці це просто небезпечно.

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"Немає чіткого розділення і переслідування тільки тих, хто ходить на акції протесту і так далі. Якщо ти підходиш під портрет, що ти є кримським татарином, ти, наприклад, є сповідуючим мусульманином, ти є українцем, то проти тебе можуть порушити кримінальну справу", – розповіла Ташева.

Обіцяних високих зарплат, пенсій, дешевих продуктів харчування та комунальних послуг тут досі не дочекалися. Ціни на продукти удвічі вищі за київські. Якщо у столиці кілограм курячої гомілки коштує 70 гривень, то у Криму – понад 260 рублів, тобто 135 гривень. Аналогічна ситуація зі свининою та яловичиною, яйцями та молоком.

Напередодні Нового року журналісти проекту "Крим.Реалії" порівняли, скільки коштуватиме олів'є на півострові, в українському Краматорську та окупованому Луганську. Кримський варіант виявився найдорожчим.

У перші місяці анексії зарплату вчителям і лікарям підвищили до 20 тисяч рублів на місяць, нині ж у середньому вони отримують 12 тисяч рублів, це приблизно 6 тисяч гривень. Приблизно стільки ж заробляє педагог в Україні.

Гості, які приїжджають з материкової частини Росії, наприклад з Санкт-Петербурга чи з Москви, заявляють про те, що ціни у нас московські, хоча зарплати далеко не такі,

– наголосив координатор ГО "Кримська солідарність" Сервер Мустафаєв.

З інфраструктурою ті ж проблеми, які були і до окупації. Хірург Кирило Копитчук не побоявся публічно заявити, про проблеми з медициною на півострові. А про проблеми у туристичній сфері не писав хіба лінивий.

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Можливо, не постраждали ті, хто виконує держзамовлення: готелі, санаторії, великі заклади. Але малий та середній бізнес дуже постраждав за цей період, – зауважив громадський активіст Сейтемур Сейтемуров.

Постраждали і українські школи. Їх на півострові нині немає. Маленьких кримчан виховують патріотами Росії. Про це розповів колишній євромайданівець і бранець російських спецслужб Андрій Щекун, який нині проживає у столиці і очолює редакцію кримського видання.

РФ що зробила у Криму? Фактично знищила українську освіту. Ми мали на той момент понад 500 класів з українською мовою навчання і 7 шкіл. На сьогодні у нас немає жодної школи з українською мовою навчання,

– підкреслив Щекун.

У тому що півострів анексували винна і українська влада. Недогледіли, вважає учасник АТО і журналіст Віктор Мержвинський.

На відміну від України Росія постійно тримала Крим в орбіті своєї культури і це створило ілюзію в неграмотного населення, що все повертається на свої рейки, що так і має бути, що це "действительно возобновление исторической спрведливости",

– наголосив Мержвинський

А доки у Криму шукають справедливості, нищиться культурна спадщина. Після реставрації російськими спеціалістами пам'ятки втрачають свою автентичність. Під загрозою – Ханський палац, Судакська фортеця та Херсонес.