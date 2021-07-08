Московський патріархат влаштував транспортний колапс: стоїть об'їзна Одеси – відео

На об'їзній дорозі Одеси парафіяни московського патріархату спровокували транспортний колапс. Річ у тім, що тисячі паломників вирішили влаштували хресну ходу. Нею зайняли цілу смугу транспортного руху.

Про це повідомили зранку 8 липня. А про це паломництво московський патріархат Одещини повідомляв днем раніше.

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Яка довжина заторів

Оскільки рух в одну сторону практично паралізований, затори тягнуться кілька кілометрів. Вірян супроводжує поліція, медики та рятувальники.

Водії, які там застрягли, кажуть, що автомобілі стоять вздовж об'їзної майже до Дніпропетровської дороги. На фото видно, що в іншу сторону транспорт рухається без перешкод.



Віряни УПЦ МП заблокували об'їзну дорогу Одеси / Фото "Думская"

Куди вони всі ідуть

Ця колона людей рухається до села Маринівка. Хресну ходу туди направили, бо в населеному пункті є Свято-Покровський скит. Біля нього згодом мають відбутися кілька богослужінь.

Рух почали від храму Володимирської ікони Божої матері на вулиці Добровольського, 110. Багато паломників по приходу планують залишитись у Маринівці на ніч. Для них там хочуть влаштувати наметове містечко.



Парафіяни московського патріархату йдуть об'їзною / Фото "Думская"

Про це повідомили на сайті УПЦ МП Одещини.

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