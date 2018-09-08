Московський патріархат намагається перетворитися на "православний Ватикан", – заява УПЦ КП

Аргументи Російської православної церкви про нібито неправомірне рішення Константинополя про призначення представників у Києві для майбутньої автокефалії для Української православної церкви не витримують жодної критики.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар УПЦ Київського патріархіту архієпископ Євстратій (Зоря).

Він пояснив, чому РЦП з різкою критикою зреагувала на останній крок Вселенського патріарха Варфоломія.

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Судячи з тону загроз, Московська патріархія зараз не здатна до адекватної реакції на виниклі проблеми, чим заганяє себе в глухий кут самоізоляції і схизми,

– написав Зоря.

Він наголосив, що посилання на канони, які забороняють єпископам однієї Церкви втручатися в справи іншої – це звинувачення на адресу самої РПЦ, оскільки вона багато разів втручалася у справи Києва.

За словами прес-секретаря УПЦ КП, так само Російська церква діяла і в низці інших випадків. Саме так було присвоєно владу над Митрополіями в Криму і Бессарабії, а також над Церквою у Грузії.

Загрозу єдності православ'я вже багато десятиліть несуть гегемонічні прагнення Московського патріархату, який намагається перетворитися на "православний Ватикан" – всесвітній центр тяжіння для всіх Православних Церков. Рішення і дії Вселенського патріарха покликані якраз зупинити цю загрозу і повернути православ'ю справжню єдність, яку керівництво РПЦ підриває,

– резюмував архієпископ.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.



В РПЦ назвали цей крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату".