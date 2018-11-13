Московський патріархат відмовився брати участь у створенні автокефальної церкви

Українська православна церква Московського патріархату відмовляється долучатися до процесу створення автокефальної української православної церкви.

Про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.

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В опублікованій постанові Собору єпископів Української православної церкви Московського патріархату йдеться, що процес надання Томосу "є штучним, нав’язаним ззовні".

Єпископи ухвалили, що він "не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".

За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української Православної Церкви до цих процесів вважаємо неможливим,

– зазначається в заяві.

Також Собор виступив проти зміни назви Української Православної Церкви Московського патріархату.

"У разі прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою України, Українська Православна Церква буде захищати свої права всіма законними засобами, які передбачені "Основами соціальної концепції Української Православної Церкви", законодавством України та Європейською Конвенцією з прав людини", – йдеться у постанові.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком. в УПЦ МП наголосили, що участь для архієреїв є обов'язковою.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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