Московський патріархат відправляє дітей у табір в окупований Севастополь

Архиєпископ Обухівський Іона (Черепанов Максим Олександрович) УПЦ МП благословив дітей на відпочинок у "православному таборі" в окупованому Севастополі.

Про це йдеться в оголошенні на сторінці Спасо-Преображенського Нещеровського монастиря Московського патріархату у Facebook, повідомляють Хроніки Обухова.

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Зазначається, "Отдохновенная" подорож запланована на вересень 2018 року. І буде коштувати приблизно 4,5 тисячі гривень плюс ще 1,4 тисячі за дорогу.



Подорож для дітей у табір в окупований Севастополь

Нагадаємо, священики Української православної церкви Московського патріархату в "ЛНР" провели молебень з "іконою", на якій зображений російський прикордонник Євгеній Родіонов.