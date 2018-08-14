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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Московський "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись клубу українців

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Московський "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись клубу українців

Московський "Спартак" у кваліфікації Ліги чемпіонів не зумів подолати грецький ПАОК, за який виступає двоє українців. Саме команда Хачеріді та Шахова проходить далі.

Перший матч у Греції був доволі провальним для російської команди. "Спартак" вів у рахунку 0:2, але у підсумку програв 3:2. При цьому наприкінці матчу команда з країни-агресора не зуміла забити пенальті і зрівняти рахунок.

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У Москві ж "Спартаку" достатньо було виграти з мінімальним рахунком. Та все знову пішло шкереберть для команди, коли на 33 хвилині червону картку отримав колишній гравець "Шахтаря" Луїс Адріано.

Луїса Адріано вилучили у матчі

Двоє українців, які виступають за ПАОК, розпочали матч у запасі. Та обоє зіграли у цій грі. Захисник Євген Хачеріді вийшов на поле на 65-ій хвилині, а півзахисник Євген Шахов – на 79-ій хвилині.

Команди голів не забивали. Відтак у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проходить ПАОК. "Спартак" вилетів до Ліги Європи.

Спартак – ПАОК 0:0

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Теги: Футбол Новини спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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