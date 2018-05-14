"Московсько-жидівська влада": мер українського міста оскандалився антисемітською заявою (відео)

Міський голова Сколе, що у Львівській області, Володимир Москаль потрапив у скандал через антисемітські висловлювання на адресу українського правління. Зокрема, він заявив, що в країні тягнеться спектакль московсько-жидівської влади.

Відповідне відео його виступу опублікував директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці в Facebook.

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"Чотири роки тягнеться спектакль неукраїнської влади, а правильно сказати московсько-жидівської влади. Цей спектакль забирає життя наших найжертовніших синів України. З історичних довідок, і зараз Володимир В'ятрович (директор Інституту національної пам'яті – "24") відкриває історичні правдиві документи – після приходу більшовиків у владі від 70% до 95% були євреї, які знищували нації і народи", – заявив Москаль.

Також, чиновник розповів, як читав в книгах про те, що молодим євреям з дитинства розповідають, як працювати на знищення ворога.

"До речі, багато в тих працях приділяється смерті гоїв. Гоями вони вважають усіх, крім юдеїв. Усіх - християн, арабів, буддистів. Це не люди, для них – вони не люди. Після приходу їх до всесвітнього панування, тому що вони чітко йдуть до цього, формують політику космополітизму і лібералізму, щоб знищити всі нації, залишити політичну націю – змішати всіх до купи", – додав він.

За словами Москаля, у цьому полягає суть політики лібералізму і космополітизму, яка проводиться вже понад 100 років.

"Ще Генріх Форд зробив геніальну фразу: "Ізолюйте 50 найбагатших жидів і воєн в світі ніколи не буде. Генрі Форд – це потужна фігура", – зауважив мер Сколе.

Нагадаємо, 17 березня суд засудив міського голову Сколе Володимира Москаля на 6,5 років з конфіскацією майна. Наразі чиновник продовжує виконувати обов'язки мера та готує апеляцію.