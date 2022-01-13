Інцидент трапився 13 січня. Відомо, що загиблим було 31 та 32 роки.

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У Москві в "Президент-готелі" загинуло двоє людей

Ліфт із робітниками впав у шахту в "Президент-готелі" на Великій Якиманці в Москві,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що ліфт був призначений для працівників. Попередньо відомо, що робітники займалися ремонтом – один загиблий був у ліфті, а другий – між кабіною та стіною.

За даними ЗМІ, екстрені служби вже прибули на місце трагедії. Загиблими виявились:

31-річний Артак Безоян;

32-річний Хаїк Хазарян.



У готелі загинули двоє людей / Фото з твітера SHOT

У Москві у "Президент-готелі" загинули люди: дивіться відео

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