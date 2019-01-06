Москва – слабша, ніж багато хто вважає на Заході, – Порошенко про реакцію Кремля на Томос

Президент України Петро Порошенко вважає, що природа війни, яку Путін і його режим ведуть проти демократичного світу, передбачає дискредитацію, маркування та підробки. За його словами, Кремль вкладає всі зусилля у свій образ, ніби він – бездоганний, непереможний і всемогутній, однак, це, за його словами, просто ще одна підробка.

Таку заяву український гарант зробив у коментарі грецькій газеті TаNеа, передає його прес-служба.

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Зокрема, він розкритикував заяви Кремля про нібито фінансові вигоди, які Вселенський Патріархат отримав від того, що Україна отримала Томос.

"У таких твердженнях немає нічого здорового. Вони є злом як таким. Але, чесно кажучи, після років російської агресії та нашої боротьби за відновлення суверенітету та територіальної цілісності, ми не очікували нічого іншого від Москви. Той, хто пригадує російські історії про "зелених чоловіків" у Криму, "відпочивальників" на Донбасі, MH-17 і Солсбері, не повинен знову потрапити у пастки Кремля", – зауважив український лідер.

Водночас він укотре підкреслив, що російське керівництво є сумно відомим за брехню, обман і фальшиві новини.

"Багато разів їх було спіймано на гарячому за поширення брехні, але вони продовжують. Сама природа війни, яку Путін і його режим ведуть проти демократичного світу, передбачає дискредитацію, маркування та підробки. Ця підробка, створена Кремлем, є досить показовою, оскільки показує, як Москва сприймає світ. Вони вважають, що без фінансової винагороди нічого неможливо. Коли ж справа стосується впевненості та віри у Бога, і особливо відновлення історичної правди, не має місця для фінансових вигод. Ті, хто думають по-іншому або пропагують такі фейки, є слугами Кремля у його прагненні проти незалежності України та вільного світу як такого", – наголосив президент.

За його словами, така реакція Москви також свідчить і про те, що вони є слабшими, аніж вважають на Заході.

"Це великий урок. Кремль вкладає всі зусилля у свій образ, ніби він – бездоганний, непереможний і всемогутній. Це просто ще одна підробка. Тому Москва є дуже розгніваною на Константинополь, бо він відхилив будь-які претензії Росії щодо України як її канонічної території. Поготів, Кремль навіть не приховує того факту, що вважає Російську православну церкву одним із ключових інструментів утримання України в орбіті та межах "русского мира". Натомість створення незалежної Православної Церкви України позбавляє її цих можливостей, або серйозно обмежує їх", – зазначив Порошенко.

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Також політик переконує, що незалежна українська церква стала б для Росії другою геополітичною катастрофою ХХ століття. Такий висновок він зробив, акцентуючи увагу на словах господаря Кремля Володимира Путіна, розпад СРСР став для Росії головною геополітичною катастрофою минулого століття.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

Україна отримала Томос: дивіться відео