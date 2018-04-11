Москва назвала цифру, скільки шпигунів було серед усіх висланих російських дипломатів
Серед 152 висланих російських дипломатів було три діючих співробітники Служби зовнішньої розвідки (СЗР).
Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на прес-службу СЗР.
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"Серед 152 дипломатичних працівників, змушених через провокаційні дії Великої Британії покинути місце роботи в російських закордонних установах, було три діючих співробітники служби, з якими директор СЗР Росії Сергій Наришкін провів сьогодні розмову", — повідомили у Службі зовнішньої розвідки РФ.
4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.
14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.
Загалом, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів – до РФ повернуться 152 дипломати.