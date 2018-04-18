Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны

Украина опасается, что Кремль и запад договорятся за нашей спиной. Совершенно напрасно.Москва и правда бы хотела договориться с Вашингтоном и Брюсселем. Это желание даже может быть взаимным. Но компромисс между Россией и западом попросту невозможен. Вся проблема – в разных картинках реальности.

В России считают, что Москва не проигрывала "холодную войну". По их мнению, разделение Союза произошло из-за того, что Россия в одностороннем порядке решила снять висевшую над миром угрозу ядерной войны. А потому, в их мироощущении, Россия не проигрывала противостояние – она добровольно согласилась пойти на компромисс и была предана.

Читайте також: Главные ошибки нынешней власти и их последствия

предана тем, что ей не досталось места в "мировом президиуме". Тем, что ее право на собственную постсоветскую "зону влияния" подвергалось сомнению. Тем, что ее держали в дипломатическом предбаннике, не пуская за общий стол с ключевыми игроками.





А для Запада подобный подход выглядит нелепо. Просто потому, что у него совершенно иная картинка того, что случилось в 1991 году.

Европа и США воспринимают крах Советского Союза именно как поражение Москвы в холодной войне.

Как итог схватки двух моделей, одна из которых сошла с дистанции, не выдержав конкуренции. Как крах самого права Кремля на то, чтобы считаться альтернативой и ровней.



И эта разница взглядов рождает непреодолимое противоречие.

Читайте також: Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации

Принадлежность к клубу победителей и к клубу проигравших дает разные полномочия. Проигравший теряет стартовые позиции, опускается в рейтинге и начинает все нарабатывать с нуля. Победитель свою позицию сохраняет и даже усиливает.



И российская элита искренне убеждена, что сохранение влияния на окружающие ее бывшие советские республики – это статус-кво, естественное право, дарственная от истории. А для всего остального мира такой подход непонятен и неестественен. Все равно что призывы потерпевшего поражение боксера вернуть в личную коллекцию чемпионский пояс.



Когда Барак Обама описывал Россию как региональное государство, экспортирующее сырье – он не пытался кого-то обидеть.

Он всего лишь описывал западный консенсус в отношении Москвы. Потому что для Запада тот факт, что Кремль не альтернатива Вашингтону, – это аксиома.

Москва обречена предлагать Западу новую "ялтинскую конференцию" потому что видит себя в роли СССР. А Запад обречен недоуменно пожимать плечами – потому что видит перед собой страну, которая продает нефть и газ, а на вырученные деньги покупает все остальное.



Кремль будет убежден, что Запад хочет Россию разделить и разрушить – потому что считает себя глобальной цивилизационной альтернативой. А Запад видит в РФ привлекательный рынок сбыта и искренне не понимает, зачем его нужно разваливать.

Читайте також: Что украинцам ожидать от миротворцев на Донбассе

Западная правда могла бы избавить Россию от фобий. Но она слишком оскорбительна, чтобы Кремль согласился ее принять. А потому Москва будет и дальше оставаться заложницей собственной подозрительности.



Россия



То, что Кремль попросит у Запада, могли бы дать СССР. Но Россия – не СССР. А потому Россия и дальше будет доказывать всем, что она – СССР. И это будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не добьется желаемого.

До тех пор, когда Запад не увидит в России все то, чем она так яростно пытается притвориться. И в тот момент, когда Запад увидит в отражении России – Советский Союз – он оценит угрозы.

Взвесит риски. И может решить сыграть ва-банк. И в этот момент Россия рискует обнаружить, что по степени устойчивости она ни разу не Советский Союз.