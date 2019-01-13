Москва робить ставку на Бойка, якого пам'ятає, як надійного спільника в своїх схемах, – Лещенко

Зрада Януковича та його втеча у Ростов негативно позначилася на політичній родині регіоналів, які, залишившись без батька, розтринькали його спадок та плескаються у взаємному поливанні помиями. Якщо на вибори 2014 року вони ще якось змогли об'єднатися під брендом "Опозиційного блоку", то тепер їх остаточно розсварив фактор Москви та їхнього агента в українській політиці – Віктора Медведчука.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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Він зауважив, що Медведчук та його покровителі у Кремлі зажадали, аби єдиним кандидатом від табору регіоналів став Юрій Бойко. Вибір зробили на користь саме цього політика, адже вся його кар'єра так чи інакше пов'язана з просуванням проектів, де простежується корупційний інтерес російських кланів.

У київську політику на початку 2000 років Бойко прийшов з посади керівника Лисичанського нафтопереробного заводу, яким тоді володіла російська група ТНК. Одна з цілей переведення Бойка на Київ полягала в тому, щоб спрямувати використання нафтопроводу Одеса – Броди для потреб ТНК, тобто здійснювати реверсне прокачування в напрямку Одеси для транзитних потреб російських олігархів,

– повідомив Лещенко.

Також він додав, що саме за роботи Бойка на чолі компанії "Нафтогаз" 15 років тому з'явився перший посередник для постачання газу в Україну – компанія Eural Trans Gas.



Юрій Бойко

На думку автора, Москва вирішила робити ставку на Бойка, якого вона пам'ятає усі ці роки, як надійного спільника в різноманітних схемах. Бойко, у свою чергу, заручившись підтримкою Сергія Льовочкіна, спробував провести заколот в "Опозиційному блоці", але нарвався на опір з боку крила, що контролюється Рінатом Ахметовим.

Бойко і його фінансовий патрон Дмитро Фірташ знайшли спільну мову з владою Порошенка. Фактично, чинною владою створені умови максимального сприяння для заводів-виробників азотних добрив, які Фірташ накупив на гроші путінського гаманця Ротенберга. Ну і Генеральна прокуратура на чолі з кумом Порошенка Юрієм Луценком так і не внесла подання на зняття депутатської недоторканності з Юрія Бойка,

– зазначив Сергій Лещенко.

Він зацитував проект подання, яке так і не потрапило до парламенту, за яким Бойку загрожувало до 12 років з конфіскацією майна: "Внаслідок спільних злочинних дій Бойка та членів злочинної організації Курченка вчинено незаконне заволодіння майном "Укргазвидобування" та "Укрнафта" – видобутим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів склала 5,7 мільярда гривень".

Лещенко підсумував, що конфлікт колишніх регіоналів може покласти край політикам епохи Януковича, але сказати остаточне "прощавай" не дозволяє чинна влада, кожного разу рятуючи їх від тюрми та створюючи нові й нові схеми для спільного корупційного заробітку.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 13 січня 2019 року