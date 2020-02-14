Москва закриє історію про анексію Криму, – Казарін назвав ризики повернення води на півострів
Вода — головний дефіцит Криму після анексії. І лише Київ в силах позбавити Кремль від головного болю, який з'явився у нього з тих самих пір, як Москва вирішила змінити прапори в Криму.
Таку думку в своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив Павло Казарін. Він пояснив, що незабаром Україна знову може поринути в чергове внутрішнє протистояння.
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"Нам знову можуть запропонувати вибір. Коли на одній чаші ваг виявиться політичне рішення (відновлення поставок води в Крим), а на іншій — гуманітарне (повернення українських громадян)", – пояснив автор блогу.
За його словами, водночас Україні обов'язково розкажуть про те, що постачання води на півострів – це теж гуманітарний акт. І безумовно ця логіка знайде чимало прихильників.
Переговори з терористами — це завжди простір складного вибору. Починаючи від принципової допустимості такого кроку. І закінчуючи межею можливих поступок. Але будь-яке відновлення поставок води в Крим ризикує стати не просто кроком, який закриє для Москви історію про анексію півострова. Він ризикує поглибити і без того чималий розкол в українському суспільстві,
– наголосив Казарін.
Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":
Що відомо про кризу з водою у Криму: коротко
- До 2014 року 85% потреб Криму у прісній воді забезпечувала Україна через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Однак після анексії воду до півострова перекрили.
- Криза з водою на півострові почалася влітку 2018 року, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
- Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.