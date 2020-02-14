Москва закриє історію про анексію Криму, – Казарін назвав ризики повернення води на півострів

Вода — головний дефіцит Криму після анексії. І лише Київ в силах позбавити Кремль від головного болю, який з'явився у нього з тих самих пір, як Москва вирішила змінити прапори в Криму.

Таку думку в своєму відеоблозі "Грані правди" озвучив Павло Казарін. Він пояснив, що незабаром Україна знову може поринути в чергове внутрішнє протистояння.

До слова: Вода у Крим в обмін на виведення військ з Донбасу: Арахамія пояснив свої слова

"Нам знову можуть запропонувати вибір. Коли на одній чаші ваг виявиться політичне рішення (відновлення поставок води в Крим), а на іншій — гуманітарне (повернення українських громадян)", – пояснив автор блогу.

За його словами, водночас Україні обов'язково розкажуть про те, що постачання води на півострів – це теж гуманітарний акт. І безумовно ця логіка знайде чимало прихильників.

Переговори з терористами — це завжди простір складного вибору. Починаючи від принципової допустимості такого кроку. І закінчуючи межею можливих поступок. Але будь-яке відновлення поставок води в Крим ризикує стати не просто кроком, який закриє для Москви історію про анексію півострова. Він ризикує поглибити і без того чималий розкол в українському суспільстві,

– наголосив Казарін.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":

Що відомо про кризу з водою у Криму: коротко