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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Мотор" стартував із перемоги на своїй новій домашній арені "Юність"

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Запорізький "Мотор" прийшов не з порожніми руками на подвійний день народження. Свято України і відкриття арени "Юність" наш гандбольний флагман прикрасив перемогою.

У міжнародному турнірі Кубка Дніпра "Мотору" протистояв десятиразовий чемпіон Білорусі "СКА-Мінськ", який спробував зіпсувати настрій господарям.

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Після провального першого тайму – 11:19 – гості потужно розпочали другу частину матчу, закинувши сім м’ячів поспіль.

"Мотор", утім, миттю оговтався і знову пішов у відрив, довівши зустріч до впевненої вікторії – 35:30.

У суботу, 25 серпня, запорізька команда поміряється силами із угорським "Пік Сегед".

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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