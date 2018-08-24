"Мотор" стартував із перемоги на своїй новій домашній арені "Юність"

Запорізький "Мотор" прийшов не з порожніми руками на подвійний день народження. Свято України і відкриття арени "Юність" наш гандбольний флагман прикрасив перемогою.

У міжнародному турнірі Кубка Дніпра "Мотору" протистояв десятиразовий чемпіон Білорусі "СКА-Мінськ", який спробував зіпсувати настрій господарям. Читайте також: Олімпік – Шахтар: відео голів та моментів матчу УПЛ Після провального першого тайму – 11:19 – гості потужно розпочали другу частину матчу, закинувши сім м’ячів поспіль. "Мотор", утім, миттю оговтався і знову пішов у відрив, довівши зустріч до впевненої вікторії – 35:30. У суботу, 25 серпня, запорізька команда поміряється силами із угорським "Пік Сегед". Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24