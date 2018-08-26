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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Мотор" став тріумфатором турніру Кубок Дніпра-2018

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Чемпіон України не визнає авторитетів, принаймні гандбольних. Запорізький "Мотор" став тріумфатором товариського турніру Кубок Дніпра, у вирішальному матчі здолавши один із найсильніших клубів Європи "Віве Кельце".

Поляки, які у 2016 році вигравала Лігу чемпіонів, були відвертим фаворитом поєдинку з "Мотором" на думку букмекерів. Та схоже запоріжцям забули розповісти, що вони повинні бути аутсайдерами. Лише раз у першому таймі, господарі трохи відпустили іменитих суперників у відрив.

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Проте швидко ліквідували гандикап, а згодом і забрали ініціативу собі. "Мотор" у хорошому настрої завершує підготовку до офіційного старту сезону. Вже у вересні запоріжцям грати в елітному раунді Ліги чемпіонів.

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Теги: Новини спорту Гандбол Новини Запоріжжя
Джерело: 24 канал
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