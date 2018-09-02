"Мотор" виграв четвертий Суперкубок України поспіль

"Мотор" у матчі-відкриті нового гандбольного сезону обіграв ЗТР і виграв четвертий поспіль Суперкубок України з гандболу.

Перший тайм пройшов в більш-менш рівній боротьбі, і, незважаючи на лідирування підопічних Патрика Ромбеля, номінальні гості, які грали без лідера своєї атаки, відставали на 2-3 м'ячі (15:17). Однак, друга половина остаточно розставила все на свої місця, дозволивши "Мотору" довести перемогу до різниці в шість голів.

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Варто зазначити, що ця перемога стала для "Мотора" четвертою в Суперкубку за чотири роки існування трофею.

Нагадаємо, "Мотор" представлятиме Україну в гандбольної Ліги чемпіонів. Свій перший матч в цьому сезоні запорожці проведуть вдома, 12 вересня, проти "Парі Сен-Жермен".

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