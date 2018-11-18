"Мотор" здобув другу перемогу у гандбольній Лізі чемпіонів
Найсильніший гандбольний клуб України "Мотор" у матчі Ліги чемпіонів зумів переграти чинного володаря срібних медалей цього турніру "Нант".
Більше того зробили це запорожці на паркеті суперників.
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Практично усю дистанцію поєдинку жодній із команд не вдавалося відірватися більше, ніж на три бали.
Усього ж за сім хвилин до завершення матчу рахунок узагалі був рівним – 22:22. Та от ці вирішальні миті куди краще вдалися якраз українцям 27:23. Завдяки перемозі "Мотор" нарешті покинув останню сходинку групи B і ще зберігає цілком реальні шанси на те, аби пробитися до стадії плей-оф.
Нагадаємо, 4 листопада запорізький "Мотор", незважаючи на яскраву гру Айденаса Малашінскаса, який закинув 10 м'ячів і віддав безліч результативних передач, не зміг уникнути поразки від словенського "Цельє" в 6-му турі Ліги чемпіонів.
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