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Motorola показала нові смарфтони One і One Power, які дуже нагадують iPhone X

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Смартфони Motorola One і One Power
Смартфони Motorola One і One Power / gizmochina.com

Під час виставки IFA 2018 Motorola представила свої нові смартфони Motorola One і One Power. Великої презентації компанія не робила, лише додала новинки в свій каталог та організувала короткий прес-реліз на сайті.

Про це пише itc.ua.

Можливо, розробники не хотіли особливої уваги до нових моделей, бо вони дуже нагадують iPhone X.

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Екран Motorola One має діагональ 5,9 дюйма, а One Power отримав дисплей діагоналлю 6,2 дюйма. Обидва екрани виконані за технологією LCD.

Motorola One працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 625, а One Power отримав більш продуктивний чіп Snapdragon 636. Обсяг оперативної пам'яті в обох складає 4 ГБ, а вбудованої флеш-пам'яті передбачено 64 ГБ.

Смарфтони One і One Power

Смартфони дуже нагадують iPhone X

Основна камера Motorola One має два модулі: основний з роздільною здатністю 13 Мп і об'єктивом з діафрагмою f/2,0 та допоміжний з роздільною здатністю 2 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 8 Мп і діафрагмою f/2,2.

One Power теж отримав здвоєну основну камеру з модулями на 16 і 5 Мп, а у фронтальній встановлений 12-мегапіксельний сенсор.

З коробки Motorola One і One Power працюють під управлінням Android 8.1 Oreo, але незабаром вони мають оновитись до Android 9 Pie.

One і One Power

На європейському ринку буде доступна модель Motorola One

Ємність акумуляторів становить 3000 мАг у Motorola One та 4850 мАг у One Power. При цьому остання модель, за запевненням організаторів, зможе працювати на одному заряді два дні.

Смартфон Motorola One надійде в продаж у країнах Європи в найближчі місяці і буде коштувати 299 євро (9 600 гривень). Модель Motorola One Power буде доступна тільки в Індії. Її вартість поки невідома.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Motorola
Джерело: 24 Канал
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