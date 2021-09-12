Моторошна ДТП у Дніпрі: водій Mercedes збив пішоходів і влетів у будинок

У Дніпрі ввечері 12 вересня сталась масштабна ДТП. На вулиці Калиновій Mercedes збив людей, зніс світлофор і врізався в будинок. Постраждали 4 людини.

Mercedes близько 18:00 їхав в сторону Слобожанського проспекту. Водій підрізав ззаду Mitsubishi, який гальмував на світлофорі.

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Легковик вилетів на зустрічну

Після цього Mercedes виїхав на зустрічну смугу. Він збив чоловіка, який переходив дорогу. Потім машину викинуло на тротуар. Водій збив ще трьох людей. Потім врізався в будинок і зупинився.

Постраждала дитина

Очевидці розповіли, що постраждала жінка з дитиною. На місце прибули правоохоронці і кілька бригад швидкої допомоги.



Легковик влетів у будинок / Фото "Днепр оперативный"

Водій міг бути п'яним

Зазначають, що водій Mercedes поводився агресивно. За попередньою інформацією, він міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння.