Моторошна ДТП у Дніпрі: водій Mercedes збив пішоходів і влетів у будинок
Джерело:"Інформатор"
У Дніпрі ввечері 12 вересня сталась масштабна ДТП. На вулиці Калиновій Mercedes збив людей, зніс світлофор і врізався в будинок. Постраждали 4 людини.
Mercedes близько 18:00 їхав в сторону Слобожанського проспекту. Водій підрізав ззаду Mitsubishi, який гальмував на світлофорі.
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Легковик вилетів на зустрічну
Після цього Mercedes виїхав на зустрічну смугу. Він збив чоловіка, який переходив дорогу. Потім машину викинуло на тротуар. Водій збив ще трьох людей. Потім врізався в будинок і зупинився.
Постраждала дитина
Очевидці розповіли, що постраждала жінка з дитиною. На місце прибули правоохоронці і кілька бригад швидкої допомоги.
Легковик влетів у будинок / Фото "Днепр оперативный"
Водій міг бути п'яним
Зазначають, що водій Mercedes поводився агресивно. За попередньою інформацією, він міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння.
Вантажівка врізалась у будинок у Дніпрі
На вулиці Весніна в Дніпрі 9 вересня припаркована вантажівка почала їхати назад і врізалася в будинок. КАМАЗ вщент розвалив стіни частини будівлі тому там навіть впав дах.
Люди внаслідок аварії не постраждали.