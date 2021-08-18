Моторошна ДТП у Дніпрі: зіштовхнулись 4 вантажівки – відео з місця подій

У Дніпрі на Полтавському шосе сталася ДТП за участю 4 фур: Scania, Mercedes та двох вантажівок DAF. Як наслідок, постраждали 4 людей. Їх відвезли до лікарні.

Вантажівки зіштовхнулися 17 серпня близько 20:00. На місці працювали поліція та медики.

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Деталі ДТП

У результаті ДТП одна з вантажівок DAF загорілася. На щастя, водій вчасно покинув кабіну. Рятувальники згодом загасили пожежу. У фурі Mercedes 29-річний кермувальник не зміг вийти, бо вихід заблокували. Його тіло витягнули працівники ДСНС.

Потерпілих виявилось четверо. Про їхній стан детально не повідомляють. Внаслідок ДТП ніхто не загинув. Рятувальники від'єднали акумулятори у вантажівках, щоб не виникла ще одна пожежа. Також працівники ДСНС очистили дорогу від розлитого мастила.

У Дніпрі зіштовхнулись 4 вантажівки / Фото ДСНС Дніпропетровщини

Відомо, що вантажівка Scania перевозила нафтопродукти, DAF – зернові культури. На місці працювали 16 рятувальників та залучили 4 одиниці техніки. Тривають слідчі дії.

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