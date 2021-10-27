Потерпіла дівчина була пасажиркою авто Infinity, яке і спричинило ДТП. На відео видно, що при свідомості.

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Дівчина просила телефон

На опублікованих кадрах 16-річний винуватець ДТП підійшов до дівчини, яка лежала на землі. Вона просила свій телефон, який почав шукати юнак. Також на відео видно побитий автомобіль та іншого постраждалого, який також лежав на узбіччі.

У коментарях до відео користувачі соцмереж здивовані тим, що винуватець аварії залишився майже неушкодженим, на відміну від інших учасників ДТП.

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