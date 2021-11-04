За словами очевидців, у перехожих влетів легковик марки Opel Astra. Аварія сталася увечері 4 листопада. Поліція поки що не коментує інцидент.

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Деталі ДТП

Дівчина померла на місці трагедії, в її брата – зламана нога. Водій Opel після ДТП одразу втік. Проте винуватець аварії втратив номер від автомобіля.

У мережі люди зауважили, що брат із сестрою лежали за кілька десятків метрів. Можливо, їх відкинуло в результаті ДТП або ж вони перебігали дорогу.

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Один з очевидців писав, що потерпілі справді перетинали дорогу на пішохідному переході. Втім, точної інформації щодо цього немає. На місці працювала поліція, яка наразі встановлює причину й обставини аварії.

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