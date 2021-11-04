Моторошна ДТП в Одесі: водій легковика влетів у сестру з братом та втік – дівчина не вижила
Джерело:телеграм "Х**вая Одесса"
На Адміральському проспекті водій Opel збив молоду дівчину з братом та поїхав далі. Сестру, на жаль, врятувати не вдалося. Брат зазнав перелому ноги.
За словами очевидців, у перехожих влетів легковик марки Opel Astra. Аварія сталася увечері 4 листопада. Поліція поки що не коментує інцидент.
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Деталі ДТП
Дівчина померла на місці трагедії, в її брата – зламана нога. Водій Opel після ДТП одразу втік. Проте винуватець аварії втратив номер від автомобіля.
У мережі люди зауважили, що брат із сестрою лежали за кілька десятків метрів. Можливо, їх відкинуло в результаті ДТП або ж вони перебігали дорогу.
Легковик влетів у перехожих: відео з телеграму "Х**вая Одесса"
Один з очевидців писав, що потерпілі справді перетинали дорогу на пішохідному переході. Втім, точної інформації щодо цього немає. На місці працювала поліція, яка наразі встановлює причину й обставини аварії.
Жахлива ДТП у Кривому Розі
- У Кривому Розі 3 листопада зіткнулися 2 автомобілі, серед яких було таксі.
- В одній з автівок їхала 7-річна дівчинка, яка сильно постраждала. Попередній діагноз дитини – струс мозку.
- Наразі відомо, що автомобілі Chery QQ та Lanos рухалися в одному напрямку. Водійка Chery QQ, яка їхала разом із донькою, різко почала повертати.
- Натомість водій іншого авто не встиг зреагувати на це, тому в'їхав у задню частину легковика жінки.
- Удар був настільки сильним, що два автомобілі розвернулися та полетіли в різні сторони.