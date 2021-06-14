Внаслідок ДТП загинули 2 людей – водій та пасажир BMW. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини трагедії.
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Деталі ДТП
Пресслужба Патрульної поліція Одеської області розповіла, що ДТП сталася близько 05:00.
Водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Середньофонтанською з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на стовп,
– мовиться у повідомленні.
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