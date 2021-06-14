Моторошна ДТП в Одесі: машину розірвало навпіл, є загиблі – відео

14 червня 2021 , 10:11
Читать новость на русском

Джерело:

"Думская"

Вранці у понеділок, 14 червня, в Одесі сталася смертельна ДТП на вулиці Середньофонтанській. Автомобіль BMW влетів у стовп.

Внаслідок ДТП загинули 2 людей – водій та пасажир BMW. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини трагедії. 

Зауважте Залишилася дружина та 5-місячна дитина: молодий поліцейський трагічно загинув на Київщині

Деталі ДТП

Пресслужба Патрульної поліція Одеської області розповіла, що ДТП сталася близько 05:00. 

Водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Середньофонтанською з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на стовп,
– мовиться у повідомленні.

Моторошна ДТП в Одесі: дивіться відео

ДТП в Україні: останні новини