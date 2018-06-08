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Моторошна аварія у Польщі: автобус з дітьми влетів у вантажівку, багато поранених

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Аварія з автобусом з дітьми сталась у Польщі
Аварія з автобусом з дітьми сталась у Польщі / Krakow.onet.pl

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталась неподалік від Кракова у Малопольському воєводстві Польщі.

Як пишуть польські ЗМІ, аварія сталась приблизно о 10:40 вранці 8 червня.

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Біля міста Теньчин автобус, який перевозив переважно дітей зіткнувся з вантажівкою і зачепив ще один автомобіль.

Автобусом їхала група семикласників із Варшави. Загалом в салоні автобуса перебувало 47 осіб. Вони повертались із табору у Закопаному. Дорогою до Варшави планували ще заїхати в Краків.

Польща Автобус діти
Аварія зі школярами сталась у Польщі

За попередніми даними, внаслідок аварії постраждало понад 40 осіб, в тому числі 4 – важко поранені.

 

У поліції повідомили, що між автобусом та вантажівкою сталось лобове зіткнення через те, що один з водіїв виїхав на зустрічну смугу.

Аварія Польща діти
Вантажівка зіткнулась з автобусом, що перевозив дітей

Щоб доставити тяжко поранених до медзакладів, до рятувальної операції залучили вертольоти Авіаційної швидкої медичної допомоги.

Польща аварія діти
Аварія зі школярами сталась неподалік від Кракова

На фото з місця аварії видно, як вантажівка моторошно повисла над краєм дороги, а в автобусі не залишилось практично жодного цілого вікна.

Наприкінці травня українські студенти потрапили в жахливу ДТП біля Варшави.

Теги: Новини Польщі Діти Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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