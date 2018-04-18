Моторошна ДТП на Київщині: "Skoda" виїхала на зустрічну смугу і влетіла у "ГАЗ"

У Васильківському районі, що на Київщині, на 29-му кілометрі дороги Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення автомобілів "Шкода Фабія" та "ГАЗ 3110" загинув 54-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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36-річна кермувальниця іномарки на ділянці звуження дороги виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з другим автомобілем. Від отриманих ушкоджень пасажир "ГАЗу" загинув на місці, водіїв та іншого пасажира з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено в лікарню,

– повідомляють у поліції.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Жінка-водій після проведення медичного обстеження затримана в порядку ст.208 КПК України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



"Skoda" виїхала на зустрічну смугу і влетіла у "ГАЗ"