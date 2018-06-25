20:32
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Моторошна ДТП на Запоріжжі: троє людей загинуло, ще двоє – у лікарні

465 Читать новость на русском
Смертельна ДТП трапилась вранці 25 червня на автошляху "Харків-Сімферополь"
Смертельна ДТП трапилась вранці 25 червня на автошляху "Харків-Сімферополь" / прес-центр Нацполіції у Запорізькій області

Смертельна ДТП трапилась вранці 25 червня на автошляху "Харків-Сімферополь" у Василівському районі Запорізької області. Водій автомобіля марки "ГАЗ-24" не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі "Skoda Fabia".

Внаслідок аварії на місці загинули троє людей: обидва водії автівок та один пасажир, передає прес-центр Нацполіції у Запорізькій області. Ще двоє осіб отримали поранення, серед них – 8-річна дитина.

Читайте також: Депутат на смерть збив молодого хлопця під Запоріжжям

Внаслідок аварії загинуло троє осіб – водій і пасажир автомобіля "ГАЗ", мешканці Василівського району 1994 та 1987 років народження, та водій автомобіля "Skoda", мешканець Харківської області 1980 року народження. Двоє пасажирів автомобіля "Skoda", жінка 1988 року народження та дівчинка 2010 року народження, доставлені до районної лікарні,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце інциденту викликали рятувальників, оскільки тіла загиблих з понівеченого авто довелося вилучати за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту, триває досудове слідство. 

аварія запоріжжя дтп
Смертельна ДТП трапилась на автошляху "Харків-Сімферополь"

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Запоріжжя Жертви Діти
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перейменування областей: кому і як міняти документи
сьогодні, 20:01 Перейменування областей: кому і як міняти документи
Яніна Ткачук 976
Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми
сьогодні, 19:02 Напади на ромів: про причини погромів і шляхи вирішення проблеми
Інна Жолобович 567
Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
сьогодні, 18:01 Легалізація "євроблях": плюси та мінуси скандального законопроекту
Тетяна Мартинюк 815
Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
сьогодні, 17:00 Елемент торгу: чим криза в Азовському морі загрожує Україні
Блог Медіа 814
Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
сьогодні, 15:01 Нападение на ромов во Львове – операция СВР России по прокачке ситуации в Украине
Злой Одессит 1257
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук