Моторошна ДТП на Запоріжжі: троє людей загинуло, ще двоє – у лікарні

Смертельна ДТП трапилась вранці 25 червня на автошляху "Харків-Сімферополь" у Василівському районі Запорізької області. Водій автомобіля марки "ГАЗ-24" не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі "Skoda Fabia".

Внаслідок аварії на місці загинули троє людей: обидва водії автівок та один пасажир, передає прес-центр Нацполіції у Запорізькій області. Ще двоє осіб отримали поранення, серед них – 8-річна дитина.

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Внаслідок аварії загинуло троє осіб – водій і пасажир автомобіля "ГАЗ", мешканці Василівського району 1994 та 1987 років народження, та водій автомобіля "Skoda", мешканець Харківської області 1980 року народження. Двоє пасажирів автомобіля "Skoda", жінка 1988 року народження та дівчинка 2010 року народження, доставлені до районної лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце інциденту викликали рятувальників, оскільки тіла загиблих з понівеченого авто довелося вилучати за допомогою аварійно-рятувального обладнання.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту, триває досудове слідство.



Смертельна ДТП трапилась на автошляху "Харків-Сімферополь"