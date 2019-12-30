Моторошна ДТП під Києвом: Chevrolet протаранив Land Rover і згорів дотла – відео

У ніч на 30 грудня на 43-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася ДТП за участю автомобілів Land Rover Discovery і Chevrolet Aveo. Троє людей постраждали.

За попередньою інформацією поліції, Land Rover їхав в сторону Одеси і розвертався у відведеному для цього місці. У цей момент в напрямку Києва їхав Chevrolet. Під час здійснення маневру легковик врізався у джип. Від удару Aveo відкинуло у сторону і загорілося. Про це повідомляє "Інформатор".

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У момент аварії в машині перебували двоє чоловіків та жінка. Їх усіх госпіталізували. Авто згоріло дотла.

На місці працювали екіпажі поліції, рятувальники, медики та слідчо-оперативна група.



Водій Land Rover не постраждав / фото "Інформатор"

Відео з місця аварії на одеській трасі: