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      Моторошна ДТП під Києвом: Chevrolet протаранив Land Rover і згорів дотла – відео

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      Аварія на одеській трасі біля Києва / kiev.informator.ua

      У ніч на 30 грудня на 43-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася ДТП за участю автомобілів Land Rover Discovery і Chevrolet Aveo. Троє людей постраждали.

      За попередньою інформацією поліції, Land Rover їхав в сторону Одеси і розвертався у відведеному для цього місці. У цей момент в напрямку Києва їхав Chevrolet. Під час здійснення маневру легковик врізався у джип. Від удару Aveo відкинуло у сторону і загорілося. Про це повідомляє "Інформатор".

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      У момент аварії в машині перебували двоє чоловіків та жінка. Їх усіх госпіталізували. Авто згоріло дотла.

      На місці працювали екіпажі поліції, рятувальники, медики та слідчо-оперативна група.


      Водій Land Rover не постраждав / фото "Інформатор"

      Відео з місця аварії на одеській трасі:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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