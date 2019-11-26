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      Моторошна ДТП у Дніпрі: дівчина-пішохід від удару злетіла і перевернулась – відео

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      У Дніпрі водій на пішохідному переході збив дівчину: у потерпілої вже двічі зупинялося серце / Колаж 24 каналу

      У Дніпрі на перехресті вулиць Чернишевського та Гоголя на пішохідному переході водій Daewoo збив дівчину. Удар був настільки сильним, що потерпілу аж підкинуло у повітря. Наразі вона перебуває у лікарні.

      Як пише ресурс "Інформатор", автомобіль рухався у бік торгового центру "Нагірний", і у цей час дівчина переходила дорогу на пішохідному переході. Проте водій її не помітив, у підсумку не зміг вчасно загальмувати та збив людину.

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      Водій залишився на місці ДТП і припаркував машину на узбіччі. Медики, що прибули, намагалися їй надати допомогу на місці. Згодом потерпілу госпіталізували в лікарню Мечникова з численними травмами. Поліцію виклали вже після цього.

      Дівчині діагностували перелом основи черепа та перелом гомілки, також у неї – множинні удари та садна.

      Головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко розповів, що дівчину вони отримали у стані клінічної смерті. За останньою інформацією, у неї вже двічі зупинялося серце. Наразі вона перебуває у відділенні реанімації, її стан оцінюють як вкрай важкий. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати дівчині життя.

      Дивіться відео моменту зіткнення машини та дівчини на пішохідному переході в Дніпрі 

      Нещодавно у страшну ДТП потрапив дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Машину, на якій він їхав, протаранив мікроавтобус. Щоправда, за попередньою версією слідства винуватцем є власне держслужбовець. У результаті Кулеба та два його сини потрапили до лікарні. Стан усіх – тяжкий.

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      ДТП з Кулебою: подробиці про стан усіх потерпілих
      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра Постраждалі
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