Моторошна ДТП у Києві: мотоцикліст збив людину
Вночі 31 серпня у Києві мотоцикліст збив пішохода. Чоловіка госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою.
Мотоцикл від місця зіткнення відкинуло на 40 метрів.
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За словами очевидців, троє чоловіків перебігали проспект Лобановського у забороненому місці просто посеред перехрестя. Одного з них і зачепив водій мотоциклу.
Цікаво, що пішохідний перехід від місця зіткнення знаходиться в 30-метрах, але ним чоловіки не скористалися. Обставини ДТП тепер будуть з'ясовувати слідчі.
Джерело: 24 канал
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