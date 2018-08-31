Моторошна ДТП у Києві: мотоцикліст збив людину

Вночі 31 серпня у Києві мотоцикліст збив пішохода. Чоловіка госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою.

Мотоцикл від місця зіткнення відкинуло на 40 метрів.

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За словами очевидців, троє чоловіків перебігали проспект Лобановського у забороненому місці просто посеред перехрестя. Одного з них і зачепив водій мотоциклу.

Цікаво, що пішохідний перехід від місця зіткнення знаходиться в 30-метрах, але ним чоловіки не скористалися. Обставини ДТП тепер будуть з'ясовувати слідчі.