Моторошна ДТП у Києві: на очах у дитини загинула бабуся

У Києві сталася смертельна ДТП за участю пенсіонерки і маленької дівчинки / фото з відкритих джерел

23 травня у Києві сталася смертельна ДТП за участю пенсіонерки і маленької дівчинки. Вони намагалися перетнути жваву трасу в недозволеному для цього місці.