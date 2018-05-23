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Моторошна ДТП у Києві: на очах у дитини загинула бабуся

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У Києві сталася смертельна ДТП за участю пенсіонерки і маленької дівчинки
У Києві сталася смертельна ДТП за участю пенсіонерки і маленької дівчинки / фото з відкритих джерел

23 травня у Києві сталася смертельна ДТП за участю пенсіонерки і маленької дівчинки. Вони намагалися перетнути жваву трасу в недозволеному для цього місці.

Про це повідомляють учасники спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

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Попередньо пішоходи вибігли з-за попутного КАМАЗа, що стало повною несподіванкою для водія позашляховика, який допустив наїзд,
– йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дитина майже не постраждала. Основний удар припав на бабусю дівчинки. Літня жінка від отриманих травм померла у кареті швидкої допомоги.

 

Теги: Новини України Діти Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: 24 канал
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