Моторошна ДТП у Києві: на очах у дитини загинула бабуся
23 травня у Києві сталася смертельна ДТП за участю пенсіонерки і маленької дівчинки. Вони намагалися перетнути жваву трасу в недозволеному для цього місці.
Про це повідомляють учасники спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.
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Попередньо пішоходи вибігли з-за попутного КАМАЗа, що стало повною несподіванкою для водія позашляховика, який допустив наїзд,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дитина майже не постраждала. Основний удар припав на бабусю дівчинки. Літня жінка від отриманих травм померла у кареті швидкої допомоги.
Джерело: 24 канал
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