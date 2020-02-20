Моторошна ДТП в Ірпені: загинули дві жінки, що перебігали дорогу – відео 18+

ДТП зі смертельними наслідками на вулиці Університетській у місті Ірпінь Київської області сталася 19 лютого. Дві жінки раптово кинулися перебігати дорогу перед маршруткою, та з-за неї вилетів на шаленій швидкості інший автомобіль.

Відео моторошної аварії опублікували у фейсбук-спільноті "Kyiv Artyl". "Київ оперативний" повідомив, що одна з жінок, яких збив автомобіль, загинула на місці, а інша померла дорогою до лікарні.

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Як сталася аварія: дві жінки вибігли з-за автобуса, який пригальмував у першому ряду, і потрапили під колеса легкового автомобіля – начебто Hyundai.

Про жертв аварії інформація різна: одні видання пишуть, що це були дівчата віком 17, 18 чи 20 років, інші – що це були тітка 32 років та неповнолітня племінниця.

Журналістка Михайлина Скорик, що мешкає в Ірпені, написала у групі "Ірпінь Daily": "Є інформація, що постраждалі не вижили, але ми її все ще перевіряємо".

Також користувачі соцмереж пишуть, що поруч із місцем, де жінки перебігали дорогу, був пішохідний перехід. Але він начебто не функціонує: мовляв, знак переходу прибрали, а зебру зафарбували – на жаль, фарба стерлася.

Справжній перехід розташований за 40 метрів від місця аварії.



Одна зі збитих автомобілем жінок померла на місці / Фото з соцмереж

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