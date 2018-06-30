Моторошна ДТП в Києві: легковик розірвало навпіл

В суботу, 30 червня, на трасі Київ – Чернігів сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіштовхнулися фура та легковик. У результаті зіткнення Volkswagen розірвало навпіл об вантажівку.

Про це йдеться на сторінці dtp.kyiv.ua у Facebook.

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Аварія сталася біля села Скибин, Броварського району близько 16:20. Припускають, що причиною ДТП могла стати погода, адже весь день йшли дощі, тому дорога могла бути слизькою.

Задня частина легкового автомобіля повисла на фурі, а передню частину відкинуло приблизно на двадцять метрів,

– зазначили в дописі.

Водій легковика розповідає, що фуру винесло на зустрічну смугу, він різко вивернув кермо, щоб уникнути зіткнення, але машини все одно зіткнулися. У свою чергу, інший водій запевняє, що "на зустрічну" вискочив Volkswagen.

На місці працює патрульна поліція, що буде з'ясовувати обставини аварії. Інформації про постраждалих наразі немає. А за даними сторінки "Чернігів Live", жертв немає. Відзначимо, що в сторону Чернігова утворилася пробка.

До слова, цього дня, 30 червня, у Чернівецькій області у селі Магала Новоселицького району на об’їзній дорозі перекинувся бетоновоз, в результаті аварії водій авто загинув на місці події.